نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من وزارة الثقافة العمانية يزور جناح "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من وزارة الثقافة العمانية، اليوم الجمعة، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث استقبلهم الدكتور حسن خليل مدير عام الإدارة العامة لتحقيق المخطوطات وكتب التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحفاوة كبيرة، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن الإصدارات المتميزة التي يعرضها المجلس.

أشاد الوفد العماني بالتنوع الكبير في الإصدارات التي يقدمها المجلس، والتي تشمل كتب التراث الإسلامي والموسوعات المتخصصة التي تخاطب القضايا الفكرية والدينية بعمق، وأبدوا إعجابهم بالمستوى العلمي الرفيع لهذه الإصدارات، مؤكدين أنها تُعد مصدرًا قيمًا للأكاديميين والباحثين.

كما أبدى الوفد تقديره الكبير لترجمات معاني القرآن الكريم التي يُصدرها المجلس بعدة لغات، مشيرًا إلى أهمية هذه الترجمات في توصيل رسالة الإسلام الوسطية لمختلف شعوب العالم.، وأثنوا على الموسوعة الفقهية التي وصفوها بأنها عمل موسوعي متكامل يخدم الفقه الإسلامي بجميع جوانبه.

أكد أعضاء الوفد العماني أن إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تُبرز جهود مصر في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتعزيز قيم التعايش السلمي بين الشعوب، وأضافوا أن سلطنة عمان، بصفتها ضيف الشرف لهذه الدورة من المعرض، تثمن هذه الجهود الثقافية الرائدة التي تُسهم في إثراء الساحة الفكرية.

اختتم الوفد زيارته بالتعبير عن إعجابه الشديد بالتنظيم المتميز للجناح ومستوى الإصدارات المقدمة، مشددين على أهمية استمرار التعاون الثقافي بين مصر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الفكرية والعلمية، ومؤكدين أن جناح المجلس يعكس ريادة مصر في نشر الثقافة الدينية المستنيرة.