نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أغلى إطلالة في Joy Awards تثير الجدل.. يرتدي عقد بـ650جنيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلى إطلالة في Joy Awards.. أثارت الكاتبة الصحفية عبير عبد الوهاب الجدل خلال تعليقها عبر برنامج القاهرة اليوم مع الإعلامي أحمد يحيى على إطلالة الفنان أحمد سعد في حفل Joy Awards بالرياض، حيث سخرت من ارتدائه عقدًا بقيمة 650 جنيهًا فقط، مؤكدة أنه اشتراه أونلاين بعد سرقة عقده السابق الذي بلغت قيمته 30 مليون جنيه، ووصفت الإطلالة بأنها "أغلى إطلالة رجالية" بشكل ساخر.

أحمد سعد يعلق على إطلالته المثيرة للجدل

من جهته؛ علق أحمد سعد على إطلالته اللافتة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال تصريحات لإذاعة بانوراما إف إم، حيث قال: "رحبوا بالشنب، لوك جديد، وبنحاول نغير شوية، أنا واخد دور مافيا في الحياة اليومين دول، متقمص دور مافيا شوية"، في إشارة إلى أسلوبه الجريء والملفت للنظر.

أحمد سعد يتصدر الترند في السعودية وأغاني "حبيبنا" تغزو يوتيوب

وتصدر الفنان أحمد سعد الترند خلال الساعات الماضية بعد إطلاقه ألبومه الجديد "حبيبنا" يوم الأربعاء الماضي، حيث احتلت ست أغنيات دفعة واحدة من الألبوم المكون من 9 أغنيات قائمة الأكثر استماعًا على يوتيوب ومنصات الموسيقى.