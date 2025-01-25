في ذكرى ميلاد محمود السباع.. تعرف على أسرار "عم سباخ" في البيضة والحجر

القاهرة - محمد ابراهيم - محمود السباع: رائد الإخراج وأيقونة أدوار الشر في السينما والدراما

يصادف اليوم الجمعة 24 يناير ذكرى ميلاد الفنان القدير محمود السباع، الذي وُلد عام 1911 ورحل عن عالمنا عام 1989، حيث قدم محمود السباع مسيرة فنية ثرية امتدت لعقود، وتميز خلالها بأداء أدوار الشر باقتدار وترك بصمات لا تُنسى في الدراما والسينما المصرية.

الفنان محمود السباع



رحلة التعليم والإبداع الفني

تخرج محمود السباع في معهد التمثيل، وحرص على تطوير مهاراته بالسفر إلى بريطانيا لدراسة الإخراج في معهد لندن، ثم إلى الولايات المتحدة لدراسة فنون التلفزيون، وهذا الشغف بالتعلم ساعده على بدء مسيرته كمخرج إذاعي، ثم مراقب بالتلفزيون، قبل أن يُعين مديرًا للمسرح الكوميدي، حيث أضاف الكثير للمشهد الفني المصري.



أبرز أعماله الدرامية

• رحلة في نفوس البشر:

كانت آخر أعمال محمود السباع مسلسل “رحلة في نفوس البشر”، وهو دراما اجتماعية تناولت أعماق النفس البشرية، وكيفية استعادة الثقة بالنفس والقيم، حيث شارك في بطولته زكي عبد المجيد، هالة فؤاد، سعيد عبد الغني، فادية عبد الغني، وزوزو نبيل. العمل من تأليف فتحي سلامة وإخراج حسن سيف الدين.

• ألف ليلة وليلة:

خلال الثمانينيات، أبدع السباع في مسلسل “ألف ليلة وليلة”، حيث لعب دورًا ضمن بلاط الملك شهريار (حسين فهمي). العمل ضم نخبة من الفنانين مثل نجلاء فتحي، عبد المنعم إبراهيم، توفيق الدقن، محمود شكوكو، ومحسن سرحان، ومن تأليف أحمد بهجت.



• للزمن بقية:

في هذا المسلسل، جسد السباع شخصية أبو الغندور، العم الحكيم لمعالي زايد، وشارك في البطولة مع محمود الجندي، أحمد مرعي، جمال إسماعيل، وفيفي يوسف. المسلسل من تأليف محمد عبد الحليم عبد الله وإخراج كمال أبو العلا.



بصماته في السينما: فيلم البيضة والحجر

يعد دور “عم سباخ” في فيلم “البيضة والحجر” من أبرز محطات محمود السباع السينمائية، تألق في هذا الدور بجانب النجم أحمد زكي، مقدمًا أداءً عبقريًا يعكس الحنكة والمكر في مواجهة التحديات.

إرث لا يُنسى

برصيد حافل من الأفلام والمسلسلات، ترك محمود السباع إرثًا فنيًا خالدًا يعكس موهبته وثراء شخصيته. لقد جمع بين التمثيل، الإخراج، والإدارة الفنية، مما جعله أحد رواد الفن المصري الذين لا تُنسى أدوارهم وإسهاماتهم.