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رئيس الوزراء العراقي يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان

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رئيس الوزراء العراقي يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 08:32 صباحاً - جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار قطاع غزة ولبنان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء السبت، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن "السوداني أجرى اتصالا هاتفيا بالطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف، الذي تطوّع للعمل في مستشفيات غزة خلال العدوان، وساعد في إنقاذ عدد كبير من الجرحى، بينهم أطفال".

واستطرد بيان السوداني أنه "في مستهل الاتصال، وصف السوداني، الطبيب أبو رغيف، بأنه سفير الإنسانية، وأنّ ما قدمه من عمل جليل لأبناء غزّة، يمثل موقفًا مشرفًا يعتز به العراقيون، والأحرار حول العالم، بما عاشه في غزّة مع أهلها وضحايا العدوان وفي أحلك الظروف".

فيما شدد السوداني على دعوة العراق إلى "إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان، وأنه سيكون سباقا في الإسهام في نجاح هذه الجهود".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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