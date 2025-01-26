ماضي الخميس: تنمية وتطوير التعاون الإعلامي الكويتي - البحريني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 08:32 صباحاً - أشاد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، بما وصلت إليه مسارات التعاون الإعلامي بين الكويت والبحرين، مؤكداً أهمية تطويرها وتنميتها.

ونوه الخميس بتطور المنظومة الإعلامية في البحرين وبأدائها المميز وتنظيمها للفعاليات المختلفة، خلال فترة اختيارها عاصمة للإعلام العربي لعام 2024.

من جانب آخر، بحث الخميس مع وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي القضايا المهمة التي تتعلق بصناعة الإعلام. وأكد النعيمي خلال استقباله الخميس، الدور البارز للملتقى في تطوير المشهد الإعلامي العربي.

من ناحيته، أشاد الخميس باهتمام الوزير النعيمي بتعزيز التعاون المشترك مع الملتقى بما يخدم المصالح الإعلامية العربية المشتركة.