أخبار مصرية

جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب

0 نشر
0 تبليغ

  • جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب 1/6
  • جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب 2/6
  • جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب 3/6
  • جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب 4/6
  • جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب 5/6
  • جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح الأزهر يعرض 4 مخطوطات من العصر الفاطمي للجمهور بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره، عددا من المخطوطات التاريخية في العصر الفاطمي، من مقتنيات المكتبة الأزهرية، والذي مر على نسخها نحو ٩٠٠ عام هجري.

ومن أبرز هذه المخطوطات التي يعرضها الأزهر، في جناحه بمعرض الكتاب، من العصر الفاطمي: مخطوطة الأدب الكبير، لابن المقفع (منسوخة عام 532 هجرية)، مخطوطة البسيط في التفسير للواحدي (منسوخة بتاريخ ٥٢٤ هجرية)، مخطوطة ديوان المتنبي (منسوخة بتاريخ ٥٤٤ هجرية)، مخطوطة الجامع الصحيح للبخاري (منسوخة بتاريخ ٥٠٧ هجرية).

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

7b7c2a2b16.jpg
8c21f23b80.jpg
2270dc843c.jpg
266ca75ba7.jpg
8b02071241.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا