نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يعلن غياب لاعب ليفربول عن مواجهة إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب اللاعب كورتيس جونز عن مباراة الفريق المرتقبة أمام إيبسويتش تاون، والتي ستُقام غدًا السبت في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

غياب جونز عن مباراة ليفربول وإبسويتش تاون

وأضاف سلوت في تصريحات صحفية خلال المؤتمر: "إصابة كورتيس جونز ليست جيدة على الإطلاق، ولذلك لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة إيبسويتش تاون".

وتابع: "لا أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة، ولكن سننتظر نتائج الفحوصات الطبية لمعرفة إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة ضد بورنموث أو آيندهوفن".

وبخصوص المباراة، أشار سلوت إلى أنه في المواجهة الأولى ضد إيبسويتش تاون، كان الفريق يفتقر للعديد من اللاعبين، حيث كان يعمل مع 13 أو 14 لاعبًا فقط، موضحًا: "لم نكن بنفس القوة التي نتمتع بها الآن، على الرغم من أننا قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، ولكننا تحسنّا في الشوط الثاني".

وأختتم حديثه قائلًا: "المرحلة الثانية من الموسم دائمًا ما تكون أكثر صعوبة، حيث تسعى الفرق لتعزيز صفوفها، وهو ما يفعله إيبسويتش لتجنب الهبوط. لقد تحسنوا في المباريات الأخيرة، وقد شكلوا لنا تحديًا في المباراة الأولى، بغض النظر عن النتيجة التي حققوها ضد مانشستر سيتي".