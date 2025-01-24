عبدالله بن زايد ووزير خارجية المجر يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي بيتر زيجارتو وزير خارجية المجر، العلاقات الثنائية وفرص تنمية مسارات التعاون بين البلدين.

كما تطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم جهود بناء السلام والاستقرار والتنمية لمصلحة شعوبها.