إشادة واسعة بأغنية "مخزون السعادة" لصابر الرباعي.. الجمهور ينبهر بالكلمات واللحن والأداء المميز

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق النجم التونسي صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية "مخزون السعادة"، والتي حققت صدى واسعًا منذ لحظة طرحها، حيث انهالت التعليقات الإيجابية من الجمهور والنقاد، مشيدين بجمال الكلمات وسلاسة اللحن وأداء الرباعي العاطفي الذي أضفى على الأغنية طابعًا مميزًا.

الأغنية من كلمات عمر و المصري، وألحان عمرو الشاذلي، فيما تولى عمرو الخضري مهمة الميكس والماستر، وتم إنتاجها تحت إشراف R&M Production. واستطاعت الأغنية أن تتصدر التريند في عدة دول عربية، مع تحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولها الجمهور بكثافة، معبرين عن إعجابهم بالروح الإيجابية التي تبثها الأغنية، والتي تتماشى مع عنوانها "مخزون السعادة".

واعتبر كثيرون أن العمل يجسد إحساس صابر الرباعي القوي، الذي يجمع بين الدفء والرومانسية، وهي السمة التي اعتاد عليها جمهوره في أغانيه. كما أثنى المستمعون على التوزيع الموسيقي المتناغم، الذي أضاف لمسة عصرية للأغنية، ما جعلها محببة لمختلف الأذواق.

يُذكر أن "مخزون السعادة" ليست العمل الأول الذي يتعاون فيه صابر الرباعي مع هذا الفريق الفني، حيث سبق أن قدم العديد من الأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، ليؤكد بهذا العمل الجديد استمراريته في تقديم موسيقى راقية تحمل بصمته الخاصة.

ومع هذا النجاح الكبير، يترقب عشاق الرباعي أعماله القادمة، متسائلين عما سيقدمه من مفاجآت فنية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بمزيد من النجاحات التي تضاف إلى مسيرته الحافلة بالتميز والإبداع.