طارق صبري يتألق في احتفالية عيد الشرطة الـ 73 ويكشف عن مشاركته في "الحلانجي" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

في احتفالية مميزة شهدت تكريم الأبطال والتضحيات العظيمة، شارك الفنان طارق صبري في حفل عيد الشرطة الـ 73، حيث عبّر عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام.

ونشر صبري عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة من الاحتفال، معلقًا: "تشرفت بالمشاركة في حفل عيد الشرطة الـ 73 من خلال الفيلم التسجيلي (خط أحمر) وأوبريت مسرحية مصر خط أحمر، بالإضافة إلى حكاية البطل الشهيد عمر القاضي".

وأثنى صبري على لحظة تكريم والدة الشهيد عمر القاضي، واصفًا إياها باللحظة العظيمة، حيث قال: "البلد دي لازم نخاف عليها، التمن اللي اتدفع غالي أوي، ولازم نحافظ عليها بكل حب ووفاء لأبطالها". كما وجه تحية تقدير لرجال الشرطة المصرية، مشيدًا بتضحياتهم من أجل حماية الوطن واستقراره.

طارق صبري في دراما رمضان 2025

على صعيد آخر، يستعد الفنان طارق صبري لخوض تجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2025، حيث انضم إلى فريق عمل مسلسل "الحلانجي"، وهو عمل درامي اجتماعي يناقش قضايا اجتماعية مهمة في إطار تشويقي. ويشارك في البطولة إلى جانب نخبة من النجوم، ومن المتوقع أن يقدم صبري دورًا مميزًا يضيف إلى رصيده الفني.

يذكر أن صبري حقق نجاحًا لافتًا في السنوات الأخيرة من خلال مشاركته في عدة أعمال بارزة، حيث أثبت قدرته على تجسيد مختلف الأدوار بإتقان، مما جعله من الوجوه المحبوبة في الدراما المصرية.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر تفاصيل أكثر عن "الحلانجي"، خاصة مع تصاعد التوقعات بأن يكون من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.