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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16)

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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16)

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بهد نهاية مباريات الجولة السادسة عشرة، ويط منافسة كبيرة من كريم بنزيما وألكسندر ميتروفيتش…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 13 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 12 هدفاً
3- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
4- موسى بارو (التعاون): 9 أهداف
5- جوليان كينونيس (القادسية): 9 أهداف
6- ماركوس ليوناردو (الهلال): 9 أهداف
7- عبدالله آل سالم (الخليج): 8 أهداف
8- حسام عوار (الاتحاد): 8 أهداف
9- جورج كيفين نكودو (ضمك): 8 أهداف

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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