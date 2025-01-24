نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بهد نهاية مباريات الجولة السادسة عشرة، ويط منافسة كبيرة من كريم بنزيما وألكسندر ميتروفيتش… 1- كريستيانو رونالدو (النصر): 13 هدفاً

2- كريم بنزيما (الاتحاد): 12 هدفاً

3- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً

4- موسى بارو (التعاون): 9 أهداف

5- جوليان كينونيس (القادسية): 9 أهداف

6- ماركوس ليوناردو (الهلال): 9 أهداف

7- عبدالله آل سالم (الخليج): 8 أهداف

8- حسام عوار (الاتحاد): 8 أهداف

9- جورج كيفين نكودو (ضمك): 8 أهداف