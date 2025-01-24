نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (9) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يتصدر ناصر منسي، لاعب الزمالك ترتيب هدافي الدوري المصري مع نهاية منافسات الجولة التاسعة منه…
1- ناصر منسي (الزمالك): 5 أهداف
2- فيستون كالالا مايلي (يسراميدز): 4 أهداف
3- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف
4- إمام عاشور (الأهلي): 4 أهداف
5- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف
6- ياو أنور (البنك الأهلي): 4 أهداف
7- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 3 أهداف
8- صديق أويجولا (بيراميدز): 3 أهداف
9- عمرو ناص (فاركو): 3 أهداف
10- على فوزي (إنبي): 3 أهداف
11- غودوين أوكوارا (طلائع الجيش): 3 أهداف
12- حسام حسن (سموحة): 3 أهداف