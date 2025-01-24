نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (9) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج يتصدر ناصر منسي، لاعب الزمالك ترتيب هدافي الدوري المصري مع نهاية منافسات الجولة التاسعة منه… 1- ناصر منسي (الزمالك): 5 أهداف

2- فيستون كالالا مايلي (يسراميدز): 4 أهداف

3- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف

4- إمام عاشور (الأهلي): 4 أهداف

5- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف

6- ياو أنور (البنك الأهلي): 4 أهداف

7- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 3 أهداف

8- صديق أويجولا (بيراميدز): 3 أهداف

9- عمرو ناص (فاركو): 3 أهداف

10- على فوزي (إنبي): 3 أهداف

11- غودوين أوكوارا (طلائع الجيش): 3 أهداف

12- حسام حسن (سموحة): 3 أهداف