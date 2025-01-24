الدوري البلجيكي (23): سينت ترويدنس يلاقي رويال أنتويرب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي سينت ترويدنس وضيفه رويال أنتويرب اليوم، الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

يتواجد فريق سينت ترويدنس قبل هذه المباراة في المركز الرابع عشر بـ 22 نقطة، فيما يتواجد رويال أنتويرب في المركز الخامس بـ 36 نقطة.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 48 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 47 نقطة، وسانت جيلواز بـ 37 نقطة.