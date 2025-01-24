العالم اليوم - تحذير بريطاني عاجل للسفن في الخليج بعد محاولة إيرانية مشبوهة

انتم الان تتابعون خبر تحذير بريطاني عاجل للسفن في الخليج بعد محاولة إيرانية مشبوهة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 04:23 مساءً - وجهت البحرية البريطانية تحذيرا إلى البحارة في الخليج العربي بشأن ما يبدو أنها محاولات من قبل الحرس الثوري الإيراني لإجبار السفن على دخول المياه الإيرانية.

وجاء في إشعار صادر عن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني الجمعة، أنه كانت هناك "العديد من الحوادث ذات الصلة بالتداخل والتشويش على الاتصالات اللاسلكية للسفن".

وأضاف المركز "يعتقد أنها على الأرجح جزء من تدريبات واسعة النطاق للحرس الثوري الإسلامي، النبي الأعظم الـ18".

وتستعد الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق مناورات في مياه الخليج العربي بدءا من اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن المناورات الكبرى للقوات البحرية للحرس الثوري في الخليج العربي ومضيق هرمز والجزر الإيرانية، تبدأ اليوم الجمعة.