القاهرة - محمد ابراهيم - حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد نجلها يوسف: "أشكر الله كل يوم لاختياري لأكون أمك، سأكون دائمًا أكبر معجبيك"

احتفلت الفنانة حنان ترك بعيد ميلاد ابنها الأكبر يوسف، وعبّرت عن حبها وفخرها به من خلال رسالة مميزة نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وشاركت حنان صورة تجمعها بيوسف وعلّقت عليها بكلمات مليئة بالمشاعر:

“عيد ميلاد سعيد، يوسف، ابني البكر، وشريكي، وصديقي - كنت بجانبي في كل شيء، علمتني بقدر ما علمتك، أنت لست ابني فقط، يوسف، أنت أعظم نعمة لي وأعظم دعم لي.”

وأضافت في رسالتها: “حتى عندما تكون هنا، ما زلت أجد نفسي أفتقدك - أفتقد طاقتك، وابتسامتك، والطريقة التي تملأ بها كل لحظة بالكثير من الحب والضحك، لديك قلب من ذهب، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالشاب المذهل الذي أصبحت عليه.”

واختتمت كلماتها المؤثرة قائلة: “أشكر الله كل يوم لاختياري لأكون أمك، سأكون دائمًا أكبر معجبيك، وأعلى مشجعيك، والشخص الذي يحبك أكثر من أي شخص آخر في العالم، عيد ميلاد سعيد، يوسف، استمر في التألق وجعلنا جميعًا فخورين، أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه.”

حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد نجلها يوسف

رسالة حنان ترك لابنها عكست مشاعر الأمومة العميقة والفخر بما وصل إليه نجلها، مؤكدةً على دعمها غير المشروط له في كل مراحل حياته.

آخر أعمال حنان ترك

وكان آخر أعمال حنان ترك هو فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة أحمد السقا، ضمن الأحداث، وفي العام نفسه قدمت آخر أعمالها الدرامية في الموسم الرمضاني بمسلسل «أخت تريز» للمخرج حسام الجوهري، لتعلن بعدهما اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

أحدث أعمال حنان ترك



ويعد مسلسل “صدق رسول الله” هو عمل كارتون عن "حياة الإمام البخاري" هو أحدث أعمال حنان ترك ويشاركها البطولة الفنان محسن محي الدين، سيناريو فداء الشندويلي وإخراج مصطفى الفرماوي.