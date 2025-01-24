نشكركم على متابعتكم خبر أنشيلوتي: لا أشعر بالضغط .. وفينيسيوس جونيور يريد الاستمرار مع ريال مدريد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 03:56 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن جاهزية فريقه لمواجهة بلد الوليد، غداً السبت، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “الهدف واضح، الحفاظ على الصدارة لأنها لحظة مهمة في الليجا، وعلينا الفوز غداً”.

وعن تألق لاعبي الأكاديمية في الفترة الأخيرة، أوضح: “موقفي لم يتغير، الفكرة دائماً هي نفسها، الفوز إذا كان ذلك بمشاركة لاعبي الأكاديمية، فهذا جيد لأنهم يستحقون اللعب ويستغلون الفرص التي أتيحت لهم بسبب الإصابات في الفريق، مثل أسينسيو، جاكوبو، ولورين، جميعهم استفادوا من غياب اللاعبين الأساسيين”.

وعن تحسن مستوى رودريجو، علق قائلاً: “الاستمرارية أمر مميز، في الماضي، كان يتألق أحياناً ويختفي أحياناً أخرى، الآن هو أكثر استمرارية في أدائه، وهذا ما يجعله يتألق ومن الطبيعي أن يمر المهاجم بفترات صعود وهبوط، لكن عندما تحقق الأرقام التي يحققها الآن باستمرار، فهو يستحق المشاركة أساسياً”.

وعن تحسن الحالة الدفاعية للفريق، أفاد: “نعم، تحدثنا عن ذلك كثيراً وسنستمر في التركيز عليه ونضع تركيزاً كبيراً على تحسين الجانب الدفاعي، والفريق يدرك ذلك ويمضي قدماً في هذا الاتجاه، الجميع يعلم أن الدفاع الجيد هو مفتاح النجاح”.

وعن تشواميني، أوضح: “إنه بخير، وعاد للمشاركة، الجميع جاهز تقريباً باستثناء كامافينجا، لكنه سيكون متاحاً قريباً جداً، ربما الأسبوع المقبل”.

وعن داني سيبايوس: “سيبايوس قدم الكثير خلال هذه الفترة عاد إلى أفضل مستوياته بعد عدة مشاكل عضلية، والآن يقدم أداءً رائعاً، يظهر ثقة أكبر مع الكرة ويمكنه اللعب في المباريات المهمة”.

وعن العرض السعودي ل-فينيسيوس جونيور: “يجب أن تسألوا اللاعب، لا أعلم إذا كان قد تلقى عرضاً أم لا لكنه يصنع التاريخ هنا ويريد الاستمرار”.

وتابع: “من خلال ما أعلمه، بناءً على ما قاله لي اللاعب مباشرة، فهو سعيد جداً هنا ويريد صنع التاريخ مع ريال مدريد الجميع ينسى أننا فزنا بدوري أبطال أوروبا مرتين بدون فينيسيوس، إنه لاعب لا غنى عنه، لكنه ليس العامل الوحيد للنجاح”.

وعن فيدي فالفيردي: “إنه لاعب متكامل ومهم جداً، يمكنه اللعب في العديد من المراكز ويؤديها جميعاً بشكل ممتاز، أحاول دائماً اختيار أفضل مركز يناسب الفريق، إنه اللاعب الأكثر اكتمالاً حالياً في كرة القدم، ويمكنه حتى اللعب كقلب دفاع دون مشكلة”.

وعن إمكانية عودة تيبو كورتوا لمنتخب بلجيكا، أشار: “هذا موضوع يجب أن يناقشه كورتوا، إذا أراد العودة، لن تكون هناك مشكلة، المدرب الجديد واللاعب سيتحدثان حول ذلك”.

وأتم: “لا أشعر بالضغط، هناك لحظات صعبة وأخرى أقل، أرى الفريق يتحسن ويكتسب الإيقاع المطلوب، لدي ثقة كبيرة بأننا سنؤدي جيداً، هدفنا واضح، وهو الحفاظ على الصدارة، نحن في لحظة مهمة في الدوري، ويجب استغلالها لمواصلة الفوز”.