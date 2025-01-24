انت الأن تتابع خبر مسلسلات رمضان 2025.. كواليس «ولاد الشمس» لـ عصام عمر وأحمد مالك (صور) والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مسلسلات رمضان 2025.. كشفت الصفحة الرسمية لشاشة dmc، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أبرز كواليس تصوير مشاهد مسلسل «ولاد الشمس»، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق

شاركت الصفحة الرسمية لـ dmc، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» كواليس تصوير مسلسل «ولاد الشمس»، معلقة عليه قائلة: «انتظروا النجوم محمود حميدة وأحمد مالك وطه الدسوقي في مسلسل ولاد الشمس على شاشات المتحدة في رمضان».

أحداث مسلسل «ولاد الشمس»

من المقرر أن تدور أحداث مسلسل «ولاد الشمس» في إطار درامي اجتماعي، حول صديقين نشئا معا منذ الطفولة في دار للأيتام، وتتصاعد الأحداث وتقودهما رحلتهما في الحياة إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

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