انت الأن تتابع خبر مدرب النصر يقود منتخب بلجيكا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين الفرنسي رودي غارسيا، مدربًا جديدًا للمنتخب الأول خلفاً لمقال تيديسكو بسبب سوء النتائج.

وسيتولى غارسيا (صاحب الـ60عاماً)، مدرب النصر السعودي السابق ونابولي وروما الإيطاليين ومرسيليا الفرنسي مهامه على المستوى الدولي لأول مرة في مسيرته.

وأقالت بلجيكا مدربها تيديسكو الذي كان يرتبط بعقد حتى عام 2026 منذ قرابة أسبوع بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث خرجت من كأس أوروبا صيف عام 2024 بحلولها ثالثة في مجموعتها في دوري الأمم في القسم الثاني من عام 2024، بعد أن حققت الفوز مرة واحدة في ست مباريات.