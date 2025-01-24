سينر يبلغ ربع نهائي "أستراليا المفتوحة"بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون بثلاث مجموعات دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي.

وجاء تأهل يانيك سينر "حامل اللقب" بعد أن نجح في تحقيق الفوز بنتيجة (7 – 5 و6 – 2 و6 – 2)، وتأهل لمواجهة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام بعد غد الأحد.

وكان زفيريف قد وصل للمباراة النهائية بعد انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بداعي الإصابة.

ورفع سينر عدد انتصاراته المتتالية إلى 20 فوزا، وهي أطول سلسلة انتصارات في مسيرته، وتعود آخر هزيمة له في نهائي دورة بكين مطلع شهر أكتوبر الماضي عندما خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس.

ويتطلع سينر للاحتفاظ باللقب، حيث كان قد توج بالبطولة في نسختها الماضية عندما فاز على الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات مقابل اثنين، وسيصبح سينر في حال احتفاظه بلقب أستراليا المفتوحة أول لاعب إيطالي يحرز ثلاثة ألقاب كبيرة.

في المقابل يطمح زفيريف للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، حيث تأهل الآن لثالث نهائي له في بطولات التنس الكبرى "جراند سلام"، ويأمل تجنب خسارة جديدة، بعدما خسر نهائي أمريكا المفتوحة 2020، وخسر أيضا نهائي رولان جاروس العام الماضي.