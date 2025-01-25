ميلان يضمّ كايل ووكر رسمياً

ميلان يضمّ كايل ووكر رسمياًأعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم، تعاقده مع كايل ووكر قائد فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأعوام الأربعة الأخيرة، على سبيل الإعارة.

وذكر ميلان، في بيان، أنه وقع عقدا رسميا مع المدافع الدولي الإنجليزي كايل ووكر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من مانشستر سيتي، منوها إلى أنه سيتعين عليه دفع خمسة ملايين يورو في نهاية الموسم مقابل ضم المدافع من ناديه الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2026.

ونجح ميلان الذي أصبح بعيدا في سباق الفوز بلقب الدوري المحلي لكنه يسير بخطى ثابتة نحو مواصلة رحلته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتعاقده مع ووكر في الحصول على خدمات مدافع ذي خبرة.

وفاز ووكر، البالغ من العمر 34 عاما، بـ17 لقبًا بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي وواحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ناديه منذ عام 2017.

ويعتبر ووكر لاعبا أساسيا في تشكيلة منتخب إنجلترا، حيث خاض معه 93 مباراة دولية، وسجل خلالها هدفا واحدا.

ويحتل ميلان المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بفارق 19 نقطة خلف نابولي المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.