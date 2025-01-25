الرياضة

عاجل.. مصطفى العش أولى صفقات الأهلي الشتوية (رسميًا)

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عاجل.. مصطفى العش أولى صفقات الأهلي الشتوية (رسميًا)

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أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي صفقة مدافع نادي زد مصطفى العش، ليكون أولى صفقات المارد الأحمر الرسمية في الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل العش للمارد الأحمر على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر تنتهي مع نهاية بطولة مونديال العالم للأندية الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد حسم أيضًا اتفاقه لضم المهاجم السلوفيني جراديشار لتدعيم خط الهجوم استعدادا لاستكمال المنافسات في البطولات المختلفة.

وجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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