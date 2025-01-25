نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المأمور: إصابة المثلوثي خسارة كبيرة للزمالك.. وغياب عبدالله السعيد مؤثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق عادل المأمور، نجم نادي الزمالك السابق، على إصابة التونسي حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه لفترة طويلة.

وقال المأمور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "إصابة حمزة المثلوثي خسارة كبيرة لنادي الزمالك فهو لاعب يتميز بالأداء الرجولي والروح العالية والقتالية إلى جانب اللعب برأسه داخل منطقة الجزاء بشكب مميز وتسجيله للأهداف الحاسمة".

وأضاف: "هدف مودرن سبورت جاء بعد إصابة حمزة المثلوثي والفريث يعاني من الغيابات وكان لا يوجد مدافعين على دكة البدلاء وهذا أمر صعب على المدير الفني بكل تأكيد".

وتابع: "عبدالله السعيد يقدم أدوار مميزة داخل الملعب وهو الميزان للفريق خلال الفترة الماضية وغيابه كان مؤثر للغاية في مباراة مودرن سبورت".