نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك: السعيد والونش سيتواجدان في مباراة الجونة.. وهذا موقف ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يتم حاليًا الإعداد لسفر حمزة المثلوثي لإجراء جراحة الرباط الصليبي، ولم يتم تحديد الدولة الأوروبية التي سيجري اللاعب الجراحة بها".

وأضاف: "عبد الله السعيد والونش جاهزان تمامًا وسيكونا متواجدان في مباراة الجونة وفقًا لرؤية الجهاز الفني".

وتابع: "ناصر ماهر سيتم إجراء اختبار طبي له لمعرفة موعد عودته للمباريات".

وأوضح: "مصطفى الزناري يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وإصابته عبارة عن قطع في العضلة الخلفية".