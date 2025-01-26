نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (18): نهضة بركان في ضيافة اتحاد طنجة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الأحد، اتحاد طنجة ونهضة بركان الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم.
ويلتقي اليوم أيضاً الجيش الملكي مع الدفاع الحسني الجديدي الساعة 20:00، والفتح مع الرجاء الساعة 22:00.
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 40 نقطة
2- نهضة الزمامرة: 37 نقطة
3- الوداد:33 نقطة
4- المغرب الفاسي: 32 نقطة
5- الجيش الملكي: 31 نقطة