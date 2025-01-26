الدوري المغربي (18): نهضة بركان في ضيافة اتحاد طنجة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأحد، اتحاد طنجة ونهضة بركان الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم.

ويلتقي اليوم أيضاً الجيش الملكي مع الدفاع الحسني الجديدي الساعة 20:00، والفتح مع الرجاء الساعة 22:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 40 نقطة

2- نهضة الزمامرة: 37 نقطة

3- الوداد:33 نقطة

4- المغرب الفاسي: 32 نقطة

5- الجيش الملكي: 31 نقطة