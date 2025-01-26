نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي: الترجي في ضيافة الاتحاد المنستيري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتان مؤجلتان من الجولة الخامسة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلعب الصفاقسي مع النجم الساحلي الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة، والاتحاد المنستيري مع الترجي الساعة 16:00.
ويلعب الإفريقي مع اتحاد بن قردان اسلاعة 18:00 في مباراة من الجولة السادسة عشرة….
ويتصدر الملعب التونسي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 34 نقطة، يليه الاتحاد المنستيري بـ 33 نقطة، ولكل من الإفريقي والترجي الجرجيسي 32 نقطة.