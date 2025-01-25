نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور 5000 من أهالي أطفيح.. إطلاق مبادرة من أحد مراكز شباب حياة كريمة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أطلق الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مبادرة "إجازتك × مركز شباب" اليوم الجمعة 24 يناير، من مركز شباب مسجد موسى بإدارة شباب أطفيح بحضور 5000 من أهالي أطفيح.

تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز دور مراكز الشباب في استغلال أوقات فراغ النشء والشباب خلال إجازة منتصف العام، كما تأتي استكمالًا لمبادرة "بداية " لبناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

شهد اليوم الأول، وتدشين المبادرة، العديد من الأنشطة المتنوعة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين. وقد أعلن الدكتور محمود الصبروط أن المبادرة ستستمر حتى نهاية إجازة منتصف العام، مع تنفيذ فعالياتها في عدد من الإدارات الفرعية، بهدف توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من النشء والشباب.

وفي كلمته، قال الدكتور محمود الصبروط: "إن مراكز الشباب هي الحصن الآمن للنشء والشباب، حيث تلعب دورًا محوريًا في استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، سواء على المستوى الشخصي من خلال تنمية مهاراتهم الرياضية والثقافية، أو على المستوى المجتمعي بإعداد جيل واعٍ ومسؤول".

وأشار أطلقنا مبادرة (إجازتك × مركز شباب) من أقصى جنوب الجيزة والتي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وآمنة للشباب لممارسة الأنشطة المتنوعة، وتحقيق التفاعل الإيجابي بينهم، بما يسهم في الحفاظ عليهم من التأثيرات السلبية واستغلال طاقتهم بالشكل الأمثل".

وأضاف فرحة أبناء أطفيح أثلجت صدري، أمتنانًا لما قدمته الدولة من خدمات تعكس حقهم في حياة كريمة ورؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تحقق طموحاتهم وتسطر فرحتهم.

وأكد الصبروط أن الدولة، ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالجيزة، تبذل جهودًا مستمرة لتطوير مراكز الشباب ودعم الأنشطة فيها، لتكون متنفسًا مثاليًا وآمنًا للنشء والشباب. كما أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة استراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية.

شملت فقرات اليوم العديد من الأنشطة المتنوعه عروض فنيه للطلائع حفل ترفيهي لذوي الهمم،مباراة كبار السن ومباراة للطلائع، تدريبات لفرق الكاراتيه والكونغ فو،كذلك تفقد لقاعه الانشطة الفنية ومعسكر فريق الجواله ومشاهدة الالعاب الرياضيه بالمركز ولعبة الهوكي الريفي والتي لاقت استحسان واعجاب من الجميع.

واختتمت فعاليات اليوم بدعوة جميع المشاركين للنزول إلى أرضية الملاعب للمشاركة في الأنشطة الرياضية والفنية المختلفة، وسط أجواء تفاعلية تهدف إلى تعزيز الروح الإيجابية واستثمار أوقات الإجازة بالشكل الأمثل رافق وكيل الوزارة بالإحتفال السيد إيهاب ف أو ي وكيل وكيل المديريه للشؤون الرياضه دكتوره ايمان رمضان الشؤون الشباب،محمد سعد مدير اداره تنميه الرياضيه الهام فؤاد مدير اداره تنميه الشباب محمد عبد العال مدير اداره الاستراتيجيه، اشرف عبده الكارم مدير ادارة شباب أطفيح، أميره أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب نقلتها شرين الجارحي إدارة العلاقات العامة والاعلام.