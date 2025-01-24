نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح جديد من مدرب مانشستر يونايتد حول مصير راشفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم روبن أموريم إنه يجهل ما إذا كان المهاجم الدولي ماركوس راشفورد سيغادر ملعب «أولد ترافورد»، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك راشفورد في 10 مباريات، بعدما اتخذ أموريم الخطوة الصادمة بإبعاده عن فوز يونايتد في ديربي مانشستر على جاره سيتي 2-1، في المرحلة السادسة عشرة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وردّ المهاجم، البالغ من العمر 27 عامًا، على إغفاله بقوله إنه مستعد لـ«تحدٍّ جديد»، مما أثار تقارير تفيد بأن يونايتد سيُقْدم على بيعه قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، في الثالث من فبراير (شباط) المقبل.

وتحوم الشكوك حيال مستقبل راشفورد مع «الشياطين الحمر»، علمًا بأن اسم المهاجم ارتبط بأندية أوروبية عدة؛ أبرزها ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موقف أموريم من لاعبه.

وتدرَّب راشفورد، الأربعاء، لكنه شاهَدَ من مقصورة خاصة فوز يونايتد على غلاسغو رينجرز الأسكوتلندي 2-1، في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، الخميس.

وردًا على سؤال عما إذا كان راشفورد سيبقى في يونايتد لبقية الموسم، قال أموريم: «لا أعرف. لا أعرف حقًا. سنرى، في نهاية فترة الانتقالات، ما سيحدث، ثم سنتحدث عن ذلك في تلك اللحظة».

ولم يمنح أموريم أيضًا أجوبة واضحة بشأن مستقبل الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، الذي قيل إنه جذب اهتمام تشيلسي ونابولي الإيطالي.

شارك الأرجنتيني (20 عامًا) أساسيًا في المواجهة أمام رينجرز، لكن أموريم لم يقدّم أي ضمانات، إذ قال: «دعونا نرَ في الأيام القليلة المقبلة».

كان أموريم قد أطلق تصريحًا ناريًا، عقب هزيمة «الشياطين الحمر» على أرضهم أمام برايتون 1-3، في نهاية الأسبوع الماضي، قال خلاله إن يونايتد هو «ربما أسوأ فريق» في تاريخ النادي.

ويقبع يونايتد، الذي مُني أمام برايتون بهزيمته العاشرة، في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، متأخرًا بفارق 24 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال مدرب سبورتينغ لشبونة السابق، الذي حلَّ بدلًا من الهولندي إريك تن هاغ المُقال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه يريد بناء علاقة أقوى مع لاعبيه، بعد هذا التصريح الناري.