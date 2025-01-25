نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يشعل حماس جماهير الأهلي حول الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقاته في الانتقالات الشتوية الحالية وسط ترقب جماهيري كبير للعناصر الجديدة قبل مباراة بيراميدز.

حلقة خاصة من برنامج الأهلي مع أحمد شوبير

وأعلنت قناة الأهلي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حلقة خاصة لبرنامج حارس الأهلي والذي يقدمه أحمد شوبير.

ليواصل الإعلان بصورة تشويقية عن الصفقات والذي أكد فيها عن إعلانه للصفقات الساعة العاشرة مساء اليوم.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام نادي فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.