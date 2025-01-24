انت الأن تتابع خبر "مراحل التهييس".. تعليق طريف من منة فضالي في أحدث ظهور لها |صور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وجاءت من كواليس تصويرها أحد الأعمال التي تستعد لها الفترة الحالية، وعلقت منة فضالي على صورها تعليق طريف نرصده في السطور التالية.

تعليق طريف من منة فضالي على أحدث ظهور لها

ونشرت منة فضالي الصور عبر انستجرام وعلقت عليها ممازحة جمهورها وكتبت في منشورها الذي يرصده موقع تحيا مصر: "مراحل التهييس بجد، أما تصحى 5 الصبح وعندك تصوير 6 لازم يكون ده شكلك"، وانهالت التعليقات على صور منة فضالي من جمهورها ومتابعيها ومحبينها الذين عبروا عن حبهم الكبير لها وحماسهم لمشاهدة أعمالها المقبلة، فضلًا عن تعليقات نجوم الفن وأصدقائها.

منة فضالي في رمضان 2025

من ناحية أخرى تستعد الفنانة منة فضالي الفترة الحالية إلى مسلسل سيد الناس الذي تشارك به ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتستأنف في الفترة الحالية تصوير مشاهدها ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاح كبير ويتصدر قوائم الأعلى نسبة مشاهدة خاصةً وأنه يضم نخبة من نجوم الفن ومن إخراج محمد سامي، وتدور أحداث مسلسل سيد الناس في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالإثارة ويقوم ببطولته عمرو سعد، وكانت أعربت منة فضالي عن سعادتها العارمة بمشاركتها في بطولة مسلسل سيد الناس وتعاونها مع المخرج محمد سامي الذي أكدت أنه بمثابة أخ لها وليس مجرد أصدقاء عمل.

أبطال مسلسل سيد الناس