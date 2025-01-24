العالم اليوم - أسعار النفط تتجه لتراجع أسبوعي بضغط من سياسات ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 04:23 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، لكنها في طريقها لتنهي الأسبوع على تراجع بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة وطالب أوبك بخفض الأسعار.

تحركات الأسعار

زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أي 0.3 بالمئة، لتسجل 78.54 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:47 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الأميركي بواقع 22 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 74.84 دولار.

وبالنسبة للأسبوع، تراجع خام برنت حتى الآن ثلاثة بالمئة تقريبا وخام غرب تكساس الأميركي بنحو أربعة بالمئة.

وقال هاري تشيلينجيران من مجموعة "أونيكس كابيتال": "بعد أيام من تولي ترامب المنصب، لم تشهد إمدادات النفط اضطرابات بسبب الأوامر التنفيذية المختلفة التي وقعها. كان معظم ما فعله منصبا على الداخل".

وأضاف: "نترقب تصريحات عن الرسوم الجمركية، عن إيران وفنزويلا وروسيا".

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمس الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إنه سيطالب أوبك والسعودية بخفض تكلفة برميل الخام.

وأضاف أنه سيطلب من الرياض زيادة حزمة الاستثمار في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، ارتفاعا من 600 مليار دولار أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى بنك "يو.بي.إس": "لا أتوقع حقا أن تغير أوبك سياستها ما لم تتغير الأساسيات".

وأضاف: "ستظل الأسواق في حالة هدوء نسبي حتى تتضح أكثر سياسة ترامب بشأن العقوبات والرسوم الجمركية".

وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة يوم الاثنين بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية التحتية للطاقة في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى.

وتعهد يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 بالمئة.

وقال ييب جون رونغ محلل السوق الاستراتيجي في "آي.جي" إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترامب لتلك الرسوم الجديدة سيبقي على حالة الحذر في السوق غالبا لأن القيود التجارية الجديدة سيكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط.

وأضاف أن المتعاملين يتوقعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولارا للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ مارس آذار 2022.