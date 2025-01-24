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برشلونة يجدد عقد جيرارد مارتن حتى 2028

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برشلونة يجدد عقد جيرارد مارتن حتى 2028

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 03:56 مساءً - أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد مدافعه الشاب، جيرارد مارتن، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف 2028.

ويأتي تجديد عقد المدافع الشاب بعد المستويات الجيدة التي يقدمها تحت قيادة الألماني، هانزي فليك، خلال الموسم الحالي.

خلال الموسم الحالي، شارك الظهير الأيسر مع برشلونة في 18 مباراة بمختلف المسابقات، حيث لم ينجح في تسجيل أي هدف، ولكنه قام بصناعة هدفين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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