الدوري التركي (21): سامسون سبور يواجه غازي عنتاب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق غازي عنتاب ضيفاً على سامسون سبور، اليوم الجمعة، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

يدخل سامسون سبور هذه المباراة وهو في المركز الثالث بـ 37 نقطة خلف غلطة سراي المتصدر بـ 51 نقطة وفنربخشة الثاني بـ 45 نقطة، فيما يتواجد غازي عنتاب في المركز الثامن بـ 26 نقطة.