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رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة آية عبد الله، خلال الساعات الماضية، جمهورها بخبر خطوبتها، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

من هو خطيب الفنانة آية عبدالله؟

كشفت آية عبدالله عن هوية عريسها المخرج محمد العروسي المعروف بمودي العروسي.

التزام الفنانة آية عبدالله

أعلنت الفنانة آية عبد الله خطوبتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وشاركت آية عبدالله جمهورها بمجموعة صور من الخطبة وعلقت عليها بكلمات: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وسيخلق الله لك إنساناً لا تريده.” فلا تجد الأمان إلا في وجوده. فقبضنا خاتمه، وقرأنا فاتحته، وعرفنا نيته وغلوته علينا».

آخر أعمال آية عبدالله :

وصلت الفنانة آية عبد الله مؤخراً إلى أول مليون مشاهدة لها عبر كليبها الجديد “سمعني كمان” الذي نشرته قبل أيام على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأعربت المطربة آية عبد الله عن سعادتها بنجاح الأغنية وتأثيرها على الجمهور.