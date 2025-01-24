احتفالا بالعيد الـ 73.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 04:31 مساءً - فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73، أدى محمود توفيق، وزير الداخلية، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وقد ألقى الخطبة الشيخ أحمد فرحات، حول «نعمة الأمن» تحدث خلالها عن أهمية تحقيق الأمن مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، مؤكدا على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة وشعبها فى الحفاظ على استقرار وأمن البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر بواسع رحمته.