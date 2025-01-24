الدوري البرتغالي (19): أروكا وموريرينسي افتتاحاً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق موريرينسي ضيفاً على أروكا، اليوم الجمعة، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.

يتواجد فريق أروكا قبل هذه المباراة في المركز السابع عشر بـ 15 نقطة، ويتواجد فريق موريرينسي في المركز الثامن بـ 23 نقطة.

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 44 نقطة

2- بنفيكا:41 نقطة

3- بورتو: 40 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 34 نقطة

5- سانتا كلارا: 31 نقطة