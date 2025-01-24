نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "ولاد الشمس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك كلًا من الفنان طه دسوقي وأحمد مالك في دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل جديد، يحمل إسم "ولاد الشمس" ويشارك معهما في بطولة المسلسل الفنان الكبير محمود حميدة.

أبطال وصناع مسلسل "ولاد الشمس"

مسلسل ولاد الشمس يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل "ولاد الشمس"

وتدور أحداث مسلسل "ولاد الشمس" فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.