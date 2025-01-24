أفضل دعاء يُقال يوم الجمعة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:58 صباحاً - أهمية الدعاء يوم الجمعة

يعتبر الدعاء يوم الجمعة من العبادات المستحبة والتي تجلب للإنسان الخير والبركة، حيث يعد هذا اليوم من الأيام الفضيلة في الإسلام، ويأتي فيه المسلمون إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطب الدينية. الدعاء في هذا اليوم له مكانة خاصة، حيث وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تشدد على أهمية هذا اليوم وخاصة ساعة الاستجابة التي تكون فيها الدعوات مستجابة.

وقت الدعاء المستجاب يوم الجمعة

من المعروف أن هناك ساعة في يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء، وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، فمنهم من يرى أنها بعد صلاة العصر، ومنهم من يجزم أنها بعد صلاة الجمعة، والبعض يعتبرها الساعة الأخيرة من نهار الجمعة قبل غروب الشمس.

أدعية مستحبة في يوم الجمعة

ينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة، ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الدعاء بها:

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم اجعل لي في هذا اليوم فرجًا ومخرجًا من كل ضيق، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهم ارزقني حسن الختام، واجعل آخرتي خيرًا من دنياي.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

فضل صلاة الجمعة والدعاء فيها

إن حضور المسلم لصلاة الجمعة والاستماع إلى الخطب والدعاء لهو من الأمور التي تزيد من إيمان الإنسان وتقربه من الله تعالى. فصلاة الجمعة تعد من الفرائض التي يجتمع فيها المسلمون مما يزيد من الألفة والمحبة بينهم. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الدعاء أثناء الخطبة وبعد الانتهاء من الصلاة من الأوقات التي يُستحب فيها الدعاء بكثرة.

الخاتمة

يجدر بالمسلم أن يحرص على استغلال يوم الجمعة، سواء من خلال أداء الصلاة، أو الإكثار من الدعاء والاستغفار، فهي فرصة لمحو الذنوب وتقريب النفس من الله. والقليل من الجهد يوم الجمعة يعود بكثير من الحسنات والأجر العظيم، فلنغتنم هذا اليوم الفضيل في الدعاء والتضرع إلى الله.