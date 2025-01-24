الدوري الفرنسي (19): أوكسير يستقبل سانت إيتيان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا أوكسير وسانت إيتيان الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

يدخل فريق أوكسير هذه المباراة وهو في المركز الحادي عشر بـ 22 نقطة، ويتواجد فريق سانت إيتيان في المركز السادس عشر بـ 17 نقطة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 46 نقطة، يليه مارسيليا بـ 37 نقطة، ليل بـ 32 نقطة، موناكو بـ 31 نقطة، ونيس بـ 30 نقطة.