لمدة 3 مواسم.. تفاصيل ضم سيراميكا أحمد القندوسي من الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 05:28 مساءً - كشف مصدر داخل نادي سيراميكا، تفاصيل ضم الجزائري أحمد القندوسي من الأهلي بعد التوصل لاتفاق مع جميع الأطراف ومدة التعاقد مع اللاعب.

وأكد المصدر أن سيراميكا ضم أحمد القندوسى بنفس القيمة المالية المتفق عليها منذ استعارته من الأهلى، وبنفس الراتب الذى يحصل عليه اللاعب.

وأضاف المصدر، أن عقد أحمد القندوسى مع سيراميكا يبدأ من بداية هذا الموسم وليس في يناير الحالي، وينتهى بنهاية موسم 2026 / 2027، أي يتبقى موسمين ونصف في عقد اللاعب.

وتعاقد فريق سيراميكا مع أحمد القندوسى على سبيل الإعارة من الأهلى، قبل أن ينجح في ضم اللاعب لصفوفه بشكل رسمي، ويتم توثيق العقد في اتحاد الكرة اليوم.

ومن المقرر أن يعلن نادى سيراميكا عن هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة، بعدما اتفق مع القندوسى على التعاقد لمدة 3 مواسم بدون وجود شرط جزائى.