محافظة البحيرة تقرر تعديل موعد إمتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بسبب الطقس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 07:35 مساءً - قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية وكذا الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

وتقرر تأجيل مواعيد الامتحانات لمدة ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلاً من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات المقرر انطلاقها السبت المقبل 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

ويأتى ذلك لنظرا لتوقعات بسوء الأحوال الجوية ووجود شبورة مائية كثيفة، وحرصا على سلامة الطلاب وضمان وصول اوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها ،والحرص على توفير بيئة ملائمة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.