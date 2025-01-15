أخبار مصرية

محافظة البحيرة تقرر تعديل موعد إمتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بسبب الطقس

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 07:35 مساءً - قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية وكذا الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

 

وتقرر تأجيل مواعيد الامتحانات لمدة ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلاً من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات المقرر انطلاقها السبت المقبل 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

 

ويأتى ذلك لنظرا لتوقعات بسوء الأحوال الجوية ووجود شبورة مائية كثيفة، وحرصا على سلامة  الطلاب وضمان وصول اوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها ،والحرص على توفير بيئة ملائمة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا