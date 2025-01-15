رافينيا: أفضل هذا الأمر على الكرة الذهبية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 08:56 مساءً - تحدث رافينيا، نجم برشلونة، عن إمكانية حصوله على الكرة الذهبية، بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة النادي الكتالوني، خلال الموسم الحالي.

ورداً على سؤال حول فرص ترشحه للفوز بالجائزة، أجاب رافينيا، في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “أنظر.. هدفي هو أن أكون نسخة أفضل من نفسي كل يوم”.

وأضاف: “إذا حدث ذلك (الفوز بالكرة الذهبية)، فهذا جيد، لكن ما يهم بالنسبة لي هو الألقاب مع برشلونة”.

خلال الموسم الحالي، خاض رافينيا 27 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفاً، فيما قدم 11 تمريرة حاسمة.