النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان فعاليات الدورة التدريبية للسادة المحامين أعضاء النقابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 11:35 مساءً - افتتح النائب العام المستشار/ محمد شوقي، والسيد الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر يناير لعام ٢٠٢٥، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للسادة المحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من السادة المحامين. وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين. وأكد سيادته حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات. وقد ألقى نقيب المحامين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.