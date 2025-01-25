نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نجم مانشستر يونايتد ينتقل إلى ريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال بيتيس الإسباني عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، عن التعاقد مع البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ريال بيتيس يضم البرازيلي أنتوني

وذكر النادي الإسباني في بيانه الرسمي، أن البرازيلي أنتوني وقع اليوم على عقود انضمامه إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وانتقل أنتوني البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قادما من أياكس الهولندي في صيف 2022، بمقابل 96 مليون يورو.

وخاض الجناح البرازيلي مع المان يونايتد منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، 91 مباراة بكافة المسابقات، حيث نجح في تسجيل 11 هدف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ويستعد ريال بيتيس لمواجهة صعبة أمام نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.