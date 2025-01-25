العالم اليوم - في الظهور الأول لمرموش.. فوز مثير لمانشستر سيتي على تشيلسي

انتم الان تتابعون خبر في الظهور الأول لمرموش.. فوز مثير لمانشستر سيتي على تشيلسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 10:23 مساءً - قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه تشيلسي وهزمه بنتيجة 3 - 1 في قمة الجولة 23 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

وبدأ سيتي اللقاء وسط جماهيره في ملعب الاتحاد بالدفع بالوافدين الجديدين عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف المنضمين للفريق قبل أيام قليلة من آينتراخت فرانكفورت الألماني ولانس الفرنسي.

ولكن تشيلسي أفسد الظهور الجديد للصفقات الجديدة لمنافسه، وتقدم بهدف مبكر سجله نونو مادويكي في الدقيقة الثالثة بعد خطأ من خوسانوف.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف جوشكو جفارديول في الدقيقة 42.

وحسم أصحاب الأرض الفوز في الشوط الثاني بهدفين سجلهما إرلينغ هالاند وفيل فودين في الدقيقتين 68 و87.

وقدم مرموش عرضا طيبا وألغى له الحكم هدفا في الشوط الأول بسبب التسلل قبل أن يستبدله المدرب بيب غوارديولا في الدقيقة 73.

وضرب مانشستر سيتي بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث تجاوز كبوة الخسارة 2 - 4 أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، ليدخل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل بمعنويات مرتفعة.

كما قفز حامل لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة للمركز الرابع في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.

أما تشيلسي تراجع للمركز السادس برصيد 40 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز السابع.