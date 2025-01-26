"كيان شباب مصر" يدين تصريحات ترامب عن التهجير: تهدد أمن واستقرار المنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - أدان كيان شباب لدعم مصر بشدة التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت إشارة مرفوضة تمامًا بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، في إطار السعي لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكد الكيان دعمه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عبّر عن رفضه الصريح لكافة مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات تحويل قطاع غزة إلى أرض غير قابلة للحياة، وهو ما أوضحه الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

تتبنى مصر تاريخيًا دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. ويؤكد الكيان استمرار إدانته لكافة جرائم الحرب التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة.

ويثمن كيان شباب لدعم مصر الدور الكبير الذي بذلته الدولة المصرية عبر مفاوضات مضنية للوصول إلى قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى والرهائن. كما يدعو الكيان جميع الأطراف للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تعطيله بأي شكل من الأشكال، مشددًا على رفضه القاطع لارتكاب جريمة حرب جديدة تتمثل في التهجير الطوعي أو القسري لأبناء قطاع غزة.