العالم اليوم - دراسة جديدة تكشف "أكبر عامل خطر" لسرطان القولون لدى الشباب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 10:23 مساءً - يثير ارتفاع حالات سرطان القولون بين الشباب قلق الخبراء، إلا أن دراسة جديدة كشفت ثلاثة عوامل تقف وراء انتشار هذا المرض بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما.

الدراسة أوضحت أن حالات سرطان القولون العالمية لدى الأشخاص البالغين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما تضاعفت تقريبا بين عامي 1990 و2019 من 21874 إلى 41545.

فريق من الباحثين الدوليين نشروا هذه الدراسة في مجلة "Neoplasia" وأوضحوا أن هناك ثلاثة مخاطر رئيسة تساهم في انتشار المرض وهي النظام الغذائي واستهلاك الكحول والسمنة.

واعتبر الباحثون النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الكالسيوم أكبر عامل خطر، ويرتبط بنحو واحد من كل 5 وفيات بسرطان القولون في سن مبكرة جدا، لا سيما بين من يتبعون نظاما غذائيا منخفض الحليب والكالسيوم.

كما اعتبرت الدراسة أن تعاطي الكحول يحتل المركز الثاني في العوامل التي تساهم بشكل رئيس في ارتفاع الوفيات بسرطان القولون، بينما تأتي في المرتبة الثالثة السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.