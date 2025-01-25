نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة كفاراتسخيليا.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريمس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ستاد ريمس بعد قليل بستاد حديقة الامراء ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس وريمس

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة باريس وريمس مساء اليوم في تمام الساعة 10:05 بتوقيت القاهرة والساعة 6:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس أمام ريمس

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ايمري، بيرالدو، لوكاس، مينديز.

خط الوسط: لي كانج ان، رويز، دوي.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبيلي، راموس.