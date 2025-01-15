انت الأن تتابع خبر "فكرة متخطرش علي بالك"..اسرع طريقه لحل مشكلة النسيان وضعف التركيز الي الأبد وجعل ذاكرتك قوية عشر مرات بفضل استراتيجيات علمية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعاني الكثيرون من مشكلة النسيان وضعف التركيز، مما يعيق أدائهم اليومي، ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الحل قد يكون بسيطًا وفعّالًا، إحدى هذه الطرق تعتمد على الاسترخاء في بيئة هادئة ومضاءة بإضاءة خافتة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة بعد محاولة حفظ المعلومات، هذه الطريقة تُحسّن استرجاع المعلومات بشكل ملحوظ دون الحاجة للتكرار المستمر.

دور الاسترخاء في تقوية الذاكرة

أظهرت الدراسات أن فترات الراحة القصيرة بعد التعلم تعزز عملية تخزين المعلومات، يُفضَّل خلال هذه الفترات تجنب المشتتات مثل تصفح الإنترنت أو مراجعة البريد الإلكتروني، لأن هذه الأنشطة قد تُعيق تكوين الذكريات، نتائج تجربة مولر وبيلزكر عام 1900 تؤكد هذا التأثير، حيث أظهرت المجموعة التي استراحت بعد الحفظ تفوقًا بنسبة 50% مقارنة بالأخرى التي استمرت في الحفظ مباشرة.

فوائد شاملة للأصحاء والمرضى