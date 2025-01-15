نشكركم على متابعتكم خبر دليل شامل لأسباب السعال وكيفية علاجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 08:56 مساءً - السعال هو رد فعل طبيعي للجسم لحماية مجرى الهواء، لكنه قد يكون أيضًا علامة على وجود مشكلة صحية كامنة. في هذا المقال، سنتعرف على أنواع السعال المختلفة، متى يجب القلق، وكيف يمكن علاج هذا العارض الشائع.

أنواع السعال وأسبابه:

السعال الحاد: يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، وغالبًا ما يكون ناجمًا عن نزلات البرد أو الإنفلونزا.

السعال شبه الحاد: يستمر من 3 إلى 8 أسابيع، وقد يكون بسبب التهاب الجيوب الأنفية أو الحساسية.

السعال المزمن: يستمر لأكثر من 8 أسابيع، وقد يكون علامة على وجود حالة صحية مزمنة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

متى يكون السعال علامة خطر؟

استشر طبيبك إذا كان السعال مصحوبًا بأي من الأعراض التالية:

صفير: صوت صاخب أثناء التنفس.

حمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم.

بلغم ملون: مثل البلغم الأصفر أو الأخضر أو الدموي.

صعوبة في التنفس: ضيق في التنفس أو شعور بضيق في الصدر.

ألم في الصدر: خاصةً عند السعال.

فقدان الوزن غير المبرر.

سعال مزمن لا يستجيب للعلاج.

أسباب أخرى للسعال:

العدوى: مثل نزلات البرد، الإنفلونزا، التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي.

الحساسية: حساسية الأنف، الربو، حساسية الغبار.

ارتجاع المريء: عندما يعود حمض المعدة إلى المريء.

الأورام: في حالات نادرة، قد يكون السعال علامة على وجود ورم في الرئة أو الحلق.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب السعال كأثر جانبي.

تشخيص السعال:

سيقوم الطبيب بفحصك وسؤالك عن تاريخك الطبي وأعراضك. قد يقوم أيضًا بإجراء بعض الاختبارات مثل:

فحص الصدر بالأشعة السينية: للكشف عن أي التهابات أو أورام في الرئتين.

اختبارات وظائف الرئة: لقياس مدى كفاءة رئتيك.

تحليل البلغم: للبحث عن علامات العدوى.

علاج السعال:

يعتمد علاج السعال على السبب الكامن وراءه. قد يشمل العلاج:

الأدوية: مثل مضادات الهيستامين، ومضادات الاحتقان، وموسعات الشعب الهوائية.

المسكنات: لتخفيف الألم.

العلاجات المنزلية: مثل شرب السوائل الدافئة، واستخدام مرطب الهواء.

الوقاية من السعال:

الحفاظ على نظافة اليدين: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

تجنب التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض الرئة.

الحصول على التطعيمات: مثل لقاح الإنفلونزا.

العيش في بيئة نظيفة: تجنب التعرض للمهيجات مثل الغبار وحبوب اللقاح.