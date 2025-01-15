أخبار اليمن : حماس تعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار

حماس تعلّق على اتفاق وقف إطلاق النارأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النَّار والعدوان على قطاع غزَّة.

وقالت الحركة في بيان لها: "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً".

وأضافت: "اتفاق وقف العدوان على غزَّة إنجازٌ لشعبنا ومقاومتنا وأمّتنا وأحرار العالم، وهو محطَّة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

وأكدت أن هذا الاتفاق، يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍّ لشلاَّل الدَّم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها.

وأعربت حماس عن تقديرها وشكرها لكلّ المواقف المشرّفة الرَّسمية والشعبية التي تضامنت مع غزَّة، ووقفت مع الشعب الفلسطيني، وساهمت في فضح كيان الاحتلال ووقف العدوان، عربياً وإسلامياً ودولياً، والشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصَّة قطر ومصر.